الشرطة تحبط ترويج أكثر من 3200 طن أسمدة مغشوشة بالبحيرة

كتب : علاء عمران

12:07 م 15/10/2025

كتب- علاء عمران:
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مصنع غير مرخص بمحافظة البحيرة يقوم بإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات والتقاوي الزراعية المغشوشة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المصنع وضبط المدير المسؤول، وبحوزته أكثر من 3204 أطنان من المواد الخام والمنتجات النهائية غير الصالحة للاستخدام الزراعي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الغش التجاري وحماية منظومة الزراعة والغذاء.

