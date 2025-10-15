إعلان

والضحايا 24 حدثًا.. سقوط عصابة جديدة لاستغلال الأطفال في التسول | تفاصيل

كتب : علاء عمران

12:06 م 15/10/2025

المتهمين

تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 رجلًا و5 سيدات – لثمانيةٍ منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبصحبتهم 24 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.
وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية المناسبة.
يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث وحمايتهم من أي صور للانتهاك أو الاستغلال.

سقوط عصابة استغلال الأطفال في التسول مباحث رعاية الأحداث

