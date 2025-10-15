تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 11 رجلًا و5 سيدات – لثمانيةٍ منهم معلومات جنائية – لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، وبصحبتهم 24 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول إلى أهليتهم في إحدى دور الرعاية المناسبة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم استغلال الأطفال والأحداث وحمايتهم من أي صور للانتهاك أو الاستغلال.