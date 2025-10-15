كتب – علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 133 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء خلال 24 ساعة.

جاء ذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة عن تحرير 133 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.