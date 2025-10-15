تهشم سيارة الفنانة هالة صدقي في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد

تحطمت سيارة الفنانة هالة صدقي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وذلك عقب اصطدامها بسيارة ملاكي يقودها أحد الأشخاص بشوارع الشيخ زايد.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من شرطة تأمين الطرق يفيد بوجود حادث تصادم بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

الأجهزة الأمنية انتقلت إلى مكان البلاغ، إذ تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة تمتلكها الفنانة هالة صدقي بسيارة ملاكي أخرى، إذ بينت التحريات أن سائق الفنانة هالة صدقي كان يقود السيارة بمفرده عندما اصطدمت به سيارة من الخلف عند أحد الدورانات، وأسفر الحادث عن تهشم سيارة الفنانة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتي كلفت إدارة البحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة للوقوف على الأسباب الرئيسية.