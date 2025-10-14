العثور على جثة مهندس داخل شركة كهرباء الكريمات

في واقعة صادمة داخل أسوار شركة كهرباء الكريمات جنوب محافظة الجيزة، عُثر على جثة مهندس شاب يعمل بالشركة، بعد أن لقي مصرعه إثر سقوطٍ من الطابق الرابع بمقر سكن الموظفين.

بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية بالعثور على الجثة داخل سكن الشركة، لتبدأ على الفور التحقيقات في ظروف وملابسات الحادث.

فور الإخطار، انتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح إلى موقع البلاغ، وتبين وجود جثمان المهندس داخل فناء المبنى، إذ أفادت المعاينة المبدئية أن الوفاة جاءت نتيجة ادعاء سقوط من علو.

الشرطة فرضت كردونا أمنيا لموقع الحادث لحين وصول النيابة العامة لإجراء المعاينة تمهيدا لنقل الجثمان إلى المشرحة.