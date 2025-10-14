سحب 981 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني

تمكنت أجهزة الأمن من سحب 981 رخصة قيادة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية.

ويُذكر أن المهلة المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني انتهت في 30 مارس الماضي، وجرى تفعيل لوائح المرور ضد المخالفين.

وتواصل وحدات المرور في مختلف محافظات الجمهورية استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق منظومة مرورية إلكترونية متكاملة.

كما تستمر الوزارة في تقديم الخدمة الإلكترونية التي تتيح لمالكي المركبات بكافة أنواعها ذات التراخيص السارية طلب تركيب الملصق وسداد الرسوم المطلوبة إلكترونيًا عبر موقع بوابة مرور مصر.

ويستمر العمل بوحدات المرور حتى الساعة الخامسة مساءً لتيسير إجراءات تركيب الملصق الإلكتروني، بالإضافة إلى الفترة الصباحية وحتى انتهاء المدة المحددة.

