إعلان

بعد تداول صورة على فيسبوك.. ضبط سائق سار عكس الاتجاه بالقاهرة

كتب : علاء عمران

11:57 ص 14/10/2025

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، معرضًا حياة المارة والسائقين للخطر.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق وضبطه، وتبين أن السيارة سارية التراخيص.

وبمواجهة المتهم، أقرَّ بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق، دون إدراك ما قد يسببه من خطر على الآخرين.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض السائق على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مواقع التواصل الاجتماعي سيارة ملاكي عكس الاتجاه

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل أعلى مستوى في تاريخه ببداية التعاملات