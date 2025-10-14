بعد تداول صورة على فيسبوك.. ضبط سائق سار عكس الاتجاه بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات صورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت قائد سيارة ملاكي يسير عكس الاتجاه بأحد شوارع القاهرة، معرضًا حياة المارة والسائقين للخطر.

بالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق وضبطه، وتبين أن السيارة سارية التراخيص.

وبمواجهة المتهم، أقرَّ بارتكاب الواقعة، مبررًا ذلك برغبته في اختصار الطريق، دون إدراك ما قد يسببه من خطر على الآخرين.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، تمهيدًا لعرض السائق على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.