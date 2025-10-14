إعلان

الداخلية: ضبط 105 ألف مخالفة مرورية.. و99 سائقًا يتعاطون المخدرات في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:41 ص 14/10/2025

الحملات المرورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 105.433 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1852 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 99 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار تكثيف الجهود بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 994 مخالفة مرورية أخرى، وفحص 138 سائقًا ثبت تعاطي 11 منهم مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مخالفة مرورية تجاوز السرعة وزارة الداخلية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)