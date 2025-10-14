واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على مستوى الجمهورية، لضبط المخالفات وتحقيق الانضباط المروري على الطرق والمحاور الرئيسية.

وخلال 24 ساعة، أسفرت الحملات عن ضبط 105.433 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها مخالفات السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص 1852 سائقًا على الطرق، وتبين إيجابية 99 حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي إطار تكثيف الجهود بمناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، تمكنت الحملات من ضبط 994 مخالفة مرورية أخرى، وفحص 138 سائقًا ثبت تعاطي 11 منهم مواد مخدرة، بالإضافة إلى ضبط 6 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام، والتحفظ على مركبة لمخالفتها قانون المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة المواطنين على الطرق.

اقرأ أيضا:

مواعيد انتخابات النواب 2025.. جدول كامل من الترشح للتصويت والإعادة | مستند

المحكمة الدستورية: المعاش ليس ميراثًا.. ويُوقف عند زوال سبب استحقاقه

"غرفة نوم وتسجيلات سرية".. مفاجآت في محاكمة سارة خليفة وعصابة الـ27

بعد مقتل 3 فتيات في بث مباشر.. أخطر 10 حوادث على مواقع التواصل