إعلان

محاكمة 54 متهمًا بخلية الهيكل الإداري للإخوان اليوم

كتب : محمود الشوربجي

01:12 ص 23/02/2026

محاكمة تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الإثنين، محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بقضية "خلية الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر".

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ومحافظات أخرى بجمهورية مصر العربية، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية، غرضها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك من خلال توليهم الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

أمر إحالة المتهمين بخلية الهيكل الإداري للإخوان

ووجهت للمتهمين من الثاني وحتى الأخير تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

كما وُجهت للمتهمين الخامس والسادس، ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين، تهمة تمويل الإرهاب، بأن أمدوا الجماعة محل الاتهام بأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

اقرأ أيضًا:

ضربوا بعض قدام ماكينة ATM.. الداخلية تكشف كواليس خناقة أول يوم رمضان

5 اتهامات تلاحق رجل أعمال التجمع في واقعة "فرد الأمن" والجاني: بينا خلافات

النيابة العامة تُحيل المتهم بضرب فرد أمن كمبوند التجمع للمحاكمة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الهيكل الإداري للإخوان الدائرة الثانية إرهاب جماعة إرهابية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
دراما و تليفزيون

محمد سلام مخرج لأول مرة: رحلة ممتعة وتحدي جديد
ياسر جلال يرد على منتقديه بشأن "كلهم بيحبوا مودي": دخلت مجلس الشيوخ لأنني
دراما و تليفزيون

ياسر جلال يرد على منتقديه بشأن "كلهم بيحبوا مودي": دخلت مجلس الشيوخ لأنني
مصدر بالتعليم: إجراءات رادعة ضد الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026
مدارس

مصدر بالتعليم: إجراءات رادعة ضد الغش في امتحانات الثانوية العامة 2026
من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أخبار وتقارير

من الكمبوند إلى الحواري.. 5 وقائع صادمة هزت أول أيام رمضان
أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت
شئون عربية و دولية

أزمة الخرائط تحيي خلاف "خور عبدالله" بين العراق والكويت

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

طقس خامس أيام رمضان.. تحذير من حالة عدم استقرار وأمطار تصل القاهرة
أزمة بين العراق والكويت.. واستعدادات إيران للحرب وتراجع ترامب عن هجومه- (العالم في رمضان)