الداخلية تضبط 5 أطنان دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، لتحقيق أرباح غير مشروعة، في إطار جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على تداول السلع الأساسية.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نفذ قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة ومديريات الأمن، حملات مكبرة استهدفت الأنشطة التموينية غير المشروعة، لا سيما المخابز السياحية والحرة والمدعمة.

وأسفرت الجهود عن ضبط نحو 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم قبل بيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير قانونية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المستمرة لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من جشع بعض التجار.