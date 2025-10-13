2191 مرشحًا فرديًا بعد 5 أيام من فتح باب الترشح لانتخابات النواب
كتب : أحمد أبو النجا
06:23 م 13/10/2025
تواصل تلقي طلبات الترشح لانتخابات النواب
صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب باشرت أعمالها بانتظام لليوم الخامس بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية من الاتسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.
وبلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم 146 متقدما على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي المتقدمين 2191 على النظام الفردي فيما لم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم.