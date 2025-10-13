2191 مرشحًا فرديًا بعد 5 أيام من فتح باب الترشح لانتخابات النواب

صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب باشرت أعمالها بانتظام لليوم الخامس بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية من الاتسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وبلغ عدد المتقدمين بأوراق ترشحهم 146 متقدما على مستوى الجمهورية ليصل إجمالي المتقدمين 2191 على النظام الفردي فيما لم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم.