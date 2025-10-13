4 مصابين بينهم ضابطان خليجيان في حادث بالقاهرة الجديدة

شهدت منطقة القاهرة الجديدة اليوم الاثنين حادث تصادم أمام كمبوند ميفيدا، أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، من بينهم ضابطان بالجيش الكويتي كانا يرتديان الزي العسكري، إضافة إلى مدنيين اثنين.

تلقت أجهزة الأمن بقسم أول القاهرة الجديدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة سوزوكي وأخرى ملاكي أمام بوابة الكمبوند، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث.

وبالفحص الأولي، تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام مباشر بين السيارتين، ما أدى إلى تهشم الأجزاء الأمامية لكليهما وإصابة الركاب الأربعة بجروح وكدمات متفرقة. وأفادت التحريات أن اثنين من المصابين يحملان الجنسية الكويتية ويعملان ضمن صفوف الجيش الكويتي، وكانا يرتديان الزي العسكري أثناء الحادث.

قوات الشرطة قامت بتأمين موقع الحادث ورفع آثار التصادم لتسيير حركة المرور، فيما تم التحفظ على السيارتين لفحصهما وتحديد الأسباب الفنية التي أدت إلى الحادث، وما إذا كان هناك تجاوز للسرعة أو خطأ من أحد السائقين.