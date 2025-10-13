إعلان

تأجيل محاكمة 54 متهمًا في قضية "الهيكل الإداري للإخوان" لـ16 ديسمبر

كتب : صابر المحلاوي

04:35 م 13/10/2025

المستشار وجدي محمد عبد المنعم

كتب- صابر المحلاوي:
قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأثنين، تأجيل محاكمة 54 متهمًا في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر"، لجلسة 16 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة العامة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين خلال الفترة من عام 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بدوائر محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وعدة محافظات أخرى، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وذلك من خلال إدارة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.
كما نسبت النيابة العامة إلى المتهمين من الثاني حتى الأخير الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق أهدافها، ووجهت للمتهمين الخامس والسادس ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين تهمة تمويل الإرهاب عبر إمداد الجماعة بالأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

