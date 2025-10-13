نصب بالجائزة الكبرى.. ضبط محتال أوهم مواطنًا بفوزه بمسابقة وهمية

كتب– علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لاتهامه بالنصب على مواطن والاستيلاء على أمواله بعد إيهامه بفوزه بجائزة مالية من أحد برامج المسابقات.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت ورود بلاغ من أحد المواطنين، مقيم بالقاهرة، يتهم فيه شخصًا "له معلومات جنائية" – مقيم بكفر الشيخ – بالنصب عليه عقب انتحاله صفة المدير التنفيذي لأحد برامج المسابقات.

وأوضحت التحريات أن المتهم تواصل مع المجني عليه وأبلغه بفوزه بجائزة مالية كبيرة، وطالبه بتحويل مبالغ مالية بزعم أنها رسوم إدارية لاستلام الجائزة "على خلاف الحقيقة"، ثم قام بحظر المجني عليه وغلق هواتفه المحمولة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبحوزته بطاقة دفع إلكتروني، و3 شاشات تليفزيون من متحصلات نشاطه الإجرامي، و5 هواتف محمولة، تبين بفحصها الفني احتواؤها على دلائل تؤكد تورطه في الواقعة.

وبمواجهته أقر المتهم بممارسة نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



