خلال ساعات.. محاكمة 54 متهماً في قضية "الهيكل الإداري للإخوان"

كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمحكمة بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، محاكمة 54 متهماً في القضية رقم 14255 لسنة 2024 جنايات قسم أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ"الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر".

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من 2013 وحتى 14 نوفمبر 2023، بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وأخرى، تولى المتهمون من الأول حتى السابع قيادة جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، من خلال الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

كما وجه للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، ووجه للمتهمين الخامس والسادس ومن الرابع والعشرين حتى السابع والعشرين تهمة تمويل الإرهاب عبر تزويد الجماعة بالأموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.

