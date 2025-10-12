إعلان

مباحث الآداب تداهم شقة المعادي المشبوهة

07:10 م 12/10/2025

المتهمان

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط سيدة تحمل جنسية أجنبية، بعد تورطها في إدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

المعلومات والتحريات أكدت إدارة المتهمة المسكن لممارسة النشاط غير المشروع، وبناءً على إذن من النيابة العامة، تم استهداف الشقة وضبط السيدة وبصحبتها أحد الأشخاص أثناء تواجدهما داخل المكان.

وبمواجهتها، أقرت بنشاطها الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات.

