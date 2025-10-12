الداخلية تكشف حقيقة ضبط عصابة تضم أطباء تتاجر بالأعضاء البشرية

كشفت وزارة الداخلية حقيقة ما تم تداوله على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ضبط تشكيل عصابي يضم عددًا من أطباء الجراحة والتخدير، تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالأعضاء البشرية، وبحوزتهم 75 طفلًا بمحافظة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، أن الفحص بيّن أن هذه الادعاءات سبق تداولها أكثر من مرة خلال الأعوام الماضية، وتم نفيها رسميًا من قِبل الجهات المختصة بالدولة.

وأضاف البيان أنه تم تحديد وضبط القائم على إعادة نشر الخبر (مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة)، وبمواجهته أقرّ بأنه كان على علم بأن المنشور قديم، وأنه أعاد نشره بقصد زيادة نسب المشاهدة على صفحته وتحقيق أرباح مالية من خلالها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.