العلاج بالأوهام.. سقوط دجال الإسكندرية بعد ترويجه للنصب عبر "فيسبوك"

كتب – علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم امتلاكه قدرات روحانية تمكنه من علاج الأمراض وفك السحر.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قد أكدت قيام المتهم – وله معلومات جنائية – بممارسة أعمال الدجل والشعوذة، والترويج لنشاطه الإجرامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب الضحايا وإيهامهم بقدرته على العلاج الروحاني مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهم وضبطه بدائرة قسم شرطة كرموز، وبحوزته عدد من الأدوات التي يستخدمها في أعمال الدجل والشعوذة، بالإضافة إلى هاتف محمول يحتوي على رسائل ومقاطع تثبت نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكابه الوقائع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة من وراء ادعاءاته الكاذبة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.