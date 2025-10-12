3886 قضية سرقة تيار كهربائي و1693 قضية نقل ومواصلات خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لمواجهة مختلف صور الجريمة وتحقيق الانضباط في الشارع المصري، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الاقتصادي وضبط المخالفات.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن تحقيق نتائج إيجابية؛ حيث تمكنت شرطة النقل والمواصلات من ضبط 1693 قضية متنوعة، بينما نجحت شرطة الكهرباء في ضبط 3886 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات تعاقد.

كما تمكنت مباحث الضرائب والرسوم من ضبط 481 قضية في مجالات الضرائب والجمارك، وضبطت شرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 165 قضية متنوعة ضمن حملاتها المستمرة على المواقع والمشروعات المختلفة.

وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الجريمة، في إطار خطة شاملة لتحقيق الردع العام والحفاظ على استقرار الشارع المصري.