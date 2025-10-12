الداخلية تغلق 125 محلًا لمخالفة قرار ترشيد استهلاك الكهرباء

كتب - علاء عمران:

أغلقت أجهزة وزارة الداخلية 125 محلًا لمخالفتها قرار الغلق الصادر تنفيذًا لتوجيهات مجلس الوزراء ضمن خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وأسفرت جهود أجهزة الوزارة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 125 مخالفة ضد المحال والمنشآت التي لم تلتزم بقرار الغلق في المواعيد المحددة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على موارد الطاقة، ضمن جهود الدولة لترسيخ الانضباط وتحقيق المصلحة العامة.