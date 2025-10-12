الداخلية تضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 6 ملايين جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لذلك من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في ضبط عدد من القضايا الخاصة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بلغت قيمتها المالية نحو 6 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية للتصدي بحسم لمحاولات الإضرار بالاقتصاد الوطني عبر المضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية.