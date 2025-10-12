إعلان

محاكمة 6 متهمين بقضية "خلية العجوزة".. الأحد

كتب- صابر المحلاوي:

03:00 ص 12/10/2025

محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

تستكمل محكمة جنايات مستأنف بدر، إعادة محاكمة 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية العجوزة".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد

وكانت قد أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بإحالة المتهمين وآخرين لاتهامهم بتولي وقيادة جماعة إرهابية إلى المحاكمة العاجلة، لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام المبينة بقرار الإحالة.

خلية العجوزة محاكمة متهمين

