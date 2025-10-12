اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية "خلية مدينة نصر"

تواصل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، نظر محاكمة 5 متهمين في قضية خلية القاعدة بمدينة نصر، في القضية رقم 282 لسنة 2025 جنايات مدينة نصر.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل عمران ومحمود زيدان.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول، خلال الفترة من عام 2013 حتى 5 يناير 2020، تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثاني حتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، كما وُجهت إلى جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب، واستخدام شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل والتكليفات عبر تطبيق "تليجرام".

كما أسندت النيابة إلى أحد المتهمين حيازة سلاح آلي، وإلى المتهم الرابع حيازة بندقية خرطوش، فيما وُجهت إلى المتهم الثاني تهمة الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد.