سوزي الأردنية أمام النيابة: "منشرتش أي فيديوهات خارجة.. ومحتواي ترفيهي"

كتب- صابر المحلاوي:

كشفت البلوجر المعروفة إعلاميًا بـ"سوزي الأردنية" خلال تحقيقات النيابة العامة، تفاصيل ما تنشره عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، نافية الاتهامات الموجهة إليها بنشر محتوى خادش للحياء.

وقالت المتهمة في أقوالها: "أنا منشرتش أي فيديوهات خارجة أو مسيئة، الفيديوهات اللي بنزلها بتكون عن حياتي اليومية، نوع من الترفيه والكوميديا".

وأضافت في تحقيقات النيابة العامة: "فيه فنانين وممثلين بيقلدوني، فإزاي أكون بنشر حاجة خارجة وهما بيعملوا زيي؟".

وأشارت سوزي الأردنية إلى أنها لم تكن تعلم بتفاصيل التهم الموجهة إليها، موضحة أن القضايا السابقة التي واجهتها كانت تتعلق باستخدام بعض الألفاظ، وتمت تسويتها بينها وبين والدها، مؤكدة التزامها بعدم نشر أي محتوى مخالف بعد ذلك.

كانت جهات التحقيق بالقاهرة قد أحالت البلوجر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام عبر حسابيها على تطبيق "تيك توك".

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمة أنشأت وأدارت حسابين يحملان اسم "سوزي الأردنية" على موقع تيك توك، واستخدمتهما في نشر مقاطع مرئية وبث مباشر تضم ألفاظًا نابية وعبارات خادشة للحياء العام.

كما أوضح أمر الإحالة أن المتهمة ارتكبت علنًا أفعالًا مخلة بالحياء عبر بث مباشر، تضمنت عبارات وألفاظًا مسيئة، تم توثيقها وإعادة نشرها على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على النحو المبين بتفاصيل التحقيقات.