إعلان

الداخلية تضبط 9 أشخاص يديرون 5 شركات وهمية لتسفير العمالة في المنوفية

كتب : علاء عمران

04:06 م 11/10/2025

ضبط متهم - تعبيرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- علاء عمران:
فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 5 شركات غير مرخصة في محافظة المنوفية بالنصب والإستيلاء على أموال المواطنين، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (9 أشخاص، منهم 2 لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم مستندات مزورة تشمل جوازات وصور جوازات سفر، طلبات توظيف، عقود واتفاقيات وهمية، إعلانات للشركات، دفاتر وأكلاشيهات، 9 هواتف محمولة، جهازين لاب توب، ووحدة معالجة، وتبين احتوائها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضا:

تطور جديد في قضية صرف العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات (تفاصيل)

زوجة الأب سممتهم.. قرار عاجل من النيابة بشأن المتهمة بقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية محافظة المنوفية الإستيلاء على أموال المواطنين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان