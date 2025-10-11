الداخلية تضبط 9 أشخاص يديرون 5 شركات وهمية لتسفير العمالة في المنوفية

كتب- علاء عمران:

فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، أكدت تحريات الإدارة العامة لتصاريح العمل قيام 5 شركات غير مرخصة في محافظة المنوفية بالنصب والإستيلاء على أموال المواطنين، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائمين على إدارة تلك الشركات (9 أشخاص، منهم 2 لهم معلومات جنائية)، وبحوزتهم مستندات مزورة تشمل جوازات وصور جوازات سفر، طلبات توظيف، عقود واتفاقيات وهمية، إعلانات للشركات، دفاتر وأكلاشيهات، 9 هواتف محمولة، جهازين لاب توب، ووحدة معالجة، وتبين احتوائها على دلائل تثبت نشاطهم الإجرامي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

