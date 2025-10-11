"الهيكل السري للإخوان" أمام العدالة.. محاكمة 124 متهمًا بالتجمع اليوم

كتب- أحمد أبو النجا:

تنظر الدائرة الثانية إرهاب، اليوم السبت، محاكمة 124 متهمًا في القضية رقم 12924 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس، والمعروفة إعلاميًا بـ قضية الهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 1992 وحتى 11 أغسطس 2024، تولى المتهمون من الأول حتى التاسع عشر قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات والحقوق، بأن تولوا قيادة الهيكل الإداري لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما وجهت للمتهمين من العشرين وحتى الأخير تهم الانضمام إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، فيما نُسب إلى بعضهم تهمة تمويل الإرهاب.

