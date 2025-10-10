ضبط استوديو تصوير يبث فيديوهات تعليمية بالجيزة

كتب - علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط استوديو تصوير تلفزيوني غير مرخص بدائرة قسم الأهرام بالجيزة، استخدمه القائمون عليه في تصوير فيديوهات تعليمية تُبث عبر منصات رقمية دون الحصول على التصاريح اللازمة.

وعُثر داخل المقر على استوديوهين للتصوير، وجهاز كمبيوتر محمول يحوي مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابيًا، بالإضافة إلى جهاز راوتر يُستخدم في بث المحتوى المخالف.

وبمواجهة المدير المسئول أقر بإدارة النشاط بالمخالفة للقانون بالاشتراك مع مالك الاستوديو بهدف تحقيق أرباح مالية غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.