سقوط شبكة نسائية بتهمة الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيقات بالإسكندرية



نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن الإسكندرية في ضبط 6 سيدات لاتهامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مالي.



وأكدت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أن السيدات، وتبين أن لإحداهن معلومات جنائية، استعنّ بأحد التطبيقات الهاتفية للإعلان عن نشاطهن واستقطاب راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.



وعقب تقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبط المتهمات داخل نطاق قسمي شرطة العطارين وثاني المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتهن اعترفن بممارسة نشاطهن غير المشروع.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة الأمن جهودها في مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.

اقرأ أيضا:

الداخلية تكشف لماذا ألقت القبض على "سوزي الأردنية"؟

بـ حشيش وأفيون.. تفاصيل القبض على "مداهم" بالقليوبية

بعد بيان الداخلية.. تعرف على الاتهامات الموجهة لـ"أم مكة" و"أم سجدة"

القبض على "علياء قمرون" بتهمة الإساءة للآداب العامة

"عايز رخصة كلّمني".. سقوط بلوجر جديدة في قبضة الأمن بأكتوبر

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط بلوجر زعمت أنها "بنت الرئيس مبارك" وشهرت بفنانة

القبض على "قمر الوكالة".. والداخلية تعلن التفاصيل