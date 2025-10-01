كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على قائد سيارة ميكروباص ويطالبه بمبالغ مالية دون وجه حق في محافظة الإسكندرية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت بمقطع الفيديو.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.