إعلان

بعد انتشار فيديو | سقوط عاطل هدد سائق ميكروباص وطلب أموالًا بالإكراه في الإسكندرية

كتب : علاء عمران

01:00 م 01/10/2025

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يعتدي على قائد سيارة ميكروباص ويطالبه بمبالغ مالية دون وجه حق في محافظة الإسكندرية.

وتوصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أنه عاطل يقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت القوات من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة كما وردت بمقطع الفيديو.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائق ميكروباص الإسكندرية مبالغ مالية شرطة ثالث المنتزة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"آراء طبية مستجدة".. قرار عاجل من الخطيب بالترشح لانتخابات الأهلي رسميًا
4 أكتوبر.. الوطنية للانتخابات تعلن الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب
وزير الكهرباء لمصراوي: لا زيادات جديدة في أسعار الشرائح حتى هذا الموعد
رئيس النواب: نرفض تهجير الفلسطينيين.. ومصر لن تنجرّ لمغامرات الحرب
ظاهرة تعمل على تلطيف الأجواء.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة