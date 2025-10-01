إعلان

كشف تفاصيل قضية غسل 15 مليون جنيه من الهجرة غير الشرعية

كتب-علاء عمران:

11:48 ص 01/10/2025

ضبط متهم- أرشيفية

تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، من ضبط عنصرين جنائيين لاتهامهما في غسل أموال تُقدّر بنحو 15 مليون جنيه، متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الهجرة غير الشرعية.

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال عبر وسائل متعددة، تضمنت تأسيس كيانات وشركات تجارية وهمية، وشراء سيارات ودراجات نارية، في محاولة للتمويه وإضفاء طابع الشرعية على العائدات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

