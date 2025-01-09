إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بصينية الواحات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام حافلة ركاب بسيارة ميكروباص قادمة من أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.