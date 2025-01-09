لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

إصابة 8 أشخاص في تصادم أتوبيس وميكروباص بأكتوبر

12:20 م الخميس 09 يناير 2025

سيارة اسعاف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم أتوبيس وميكروباص بمدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بصينية الواحات.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام حافلة ركاب بسيارة ميكروباص قادمة من أكتوبر، مما أسفر عن سقوط 8 مصابين.

المصابون نقلوا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

ميكروباص أتوبيس أكتوبر الخدمات المرورية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان