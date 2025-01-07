الداخلية تضبط 4 شركات ومكتب سياحة تعمل بدون ترخيص

كتب- علاء عمران:

اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية مع 4 شركات سياحة ومكتب تعمل "بدون ترخيص".

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي "مباحث الوزارة - شرطة السياحة والآثار" قيام عدد من الشركات والمكاتب السياحية "بدون ترخيص" بالنصب على المواطنين.

وقد تبين أن 4 شركات ومكتب سياحة وتروج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعية أنها شركات سياحية مرخصة، رغم أن نشاطها غير قانوني.

قامت تلك الشركات بجمع مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة، كما اتخذت مقرات مؤقتة لإدارتها في شقق مستأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب، وعثر داخلها على عدد من المضبوطات أبرزها، "أختام - صور جوازات سفر - مجموعة من أوراق الدعاية والأعلانات للشركات - قائمة أسعار رحلات داخلية - إيصالات إستلام نقدية".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتكثيف الجهود لمكافحة مثل هذه الأنشطة غير القانونية حفاظاً على حقوق المواطنين.