غلق 141 من المحال لعدم الالتزام بقرار الغلق ترشيدًا للكهرباء

كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 141 محلًا لمخالفتها وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وذلك تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن تحرير 141 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، والتي تم الإعلان عنها في ضوء قرار مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضبط استهلاك الطاقة.