الداخلية تضبط 5 ملايين جنيه من تجار العملة

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حملات مكثفة لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وتمكنت من ضبط مبالغ مالية بقيمة 5 ملايين جنيه بحوزة تجار العملة.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة خلال 24 ساعة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، في إطار الضربات الأمنية المتواصلة التي تستهدف جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات، لما تمثله من تأثيرات سلبية على الاقتصاد القومي.