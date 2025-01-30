فصلوه من شغله.. التصريح بدفن جثة موظف ألقى نفسه بنهر النيل في إمبابة

كتب- محمود الشوربجي:

أمرت جهات التحقيق بالجيزة، التصريح بدفن جثة موظف ألقى بنفسه بنهر النيل في منطقة إمبابة، بعدما تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وعقب الاطلاع على تقرير مفتش الصحة بأسباب وفاته.

واستمعت جهات التحقيق الى إفادات شهود العيان من المحيطين بمسرح الحادث، والذين أقروا بأن الموظف سرعان ما ألقى بنفسه من أعلى الكوبري.

وكشفت التحريات أن الموظف المتوفى يدعى "هاني. ع"، 50 سنة، موظف، وتخلص من حياته بسبب مرورة بحالة نفسية سيئة لفصله من عمله.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي بقفز شخص في مياه النيل بمنطقة إمبابة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتبين أنه موظف أقدم على إنهاء حياته لمروره بأزمة نفسية عقب فصله عن العمل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.