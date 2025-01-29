إعلان

شهادات دراسية مزورة.. ضبط كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

11:45 ص الأربعاء 29 يناير 2025

وزارة الداخلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص"، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، حيث كان يوهم المواطنين بتقديم دورات تعليمية ومنح شهادات دراسية في أحد المجالات، بالإضافة إلى وعود وهمية بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم، وذلك مقابل مبالغ مالية. كما كان يروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المنسوبة للكيان "خالية البيانات"، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مدينة نصر كيان تعليمي جرائم الأموال العامة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
للحد من النصب.. الداخلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد 4 شركات سياحية بدون ترخيص

إعلان

إعلان

أول صورة لوصول بن شرقي للقاهرة بصحبة مسؤول الأهلي
وزير الخارجية يستعرض هاتفيًا مع نظيره الأمريكي تطورات تنفيذ اتفاق وقف النار في غزة
رسميا.. الريان يفسخ التعاقد مع أشرف بن شرقي