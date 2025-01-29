شهادات دراسية مزورة.. ضبط كيان تعليمي وهمي بمدينة نصر

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا "بدون ترخيص"، بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" في دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، حيث كان يوهم المواطنين بتقديم دورات تعليمية ومنح شهادات دراسية في أحد المجالات، بالإضافة إلى وعود وهمية بتسفيرهم للخارج لاستكمال دراستهم، وذلك مقابل مبالغ مالية. كما كان يروج لنشاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر الكيان وضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على عدد من الاستمارات والشهادات الدراسية المنسوبة للكيان "خالية البيانات"، بالإضافة إلى مطبوعات دعائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.