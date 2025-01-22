القبض على متهم بغسل 35 مليون جنيه من تجارة الأسلحة بالإسكندرية

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شخص متهم بغسل أموال بلغت قيمتها 35 مليون جنيه، متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

وتمكن رجال الشرطة من ضبط المتهم المقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية.

وأظهرت التحريات أن المتهم قام بمحاولة إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة من خلال شراء عقارات وسيارات وتأسيس أنشطة تجارية لإضفاء الشرعية عليها.

وقدرت عمليات غسل الأموال بنحو 35 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.