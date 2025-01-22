"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط محاولة ترويج 38 كيلو جرامًا من المواد المخدرة في محافظتي أسوان ودمياط خلال حملات أمنية مكثفة شنتها الوزارة على مدار الأيام الماضية.

في محافظة أسوان، تم ضبط 5 قضايا "اتجار بالمواد المخدرة"، أسفرت عن ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، وأكثر من 5 كيلو جرامات من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كمية من مخدري "الهيروين والشابو" بحوزة 5 متهمين، ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية. كما تم ضبط قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى تنفيذ 615 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي محافظة دمياط، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 5 قضايا "اتجار بالمواد المخدرة"، تم خلالها ضبط أكثر من 7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش، و13 كيلو جرامًا من مخدر البانجو، و6 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري غير مرخصة عبارة عن 3 فرد محلي الصنع وعدد من الطلقات، بحوزة 5 متهمين، 4 منهم لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع القضايا المضبوطة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة على مستوى الجمهورية.