بدء التحقيق مع رجل أعمال شهير لاتهامه بالنصب على لاعب الأهلي

ضربوه ورموا جثته في النيل.. قرار عاجل من النيابة بشأن مقتل طفل على 5 شباب

كتب- أحمد عادل

بدأت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، التحقيق رجل أعمال، في البلاغ المقدم ضده من لاعب النادي الأهلي محمد مجدي "أفشة"، اتهمه فيه بالنصب والاستيلاء على مبلغ مالي، بحجة شراء سيارة من الخارج.

وتسلمت جهات التحقيق، محضر تحريات رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس حول الواقعة.

واستمعت نيابة القاهرة الجديدة لأقوال لاعب النادي الأهلي محمد مجدي “أفشة”، في بلاغه ضد رجل أعمال، يتهمه بالنصب والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع بقيمة 13 مليون جنيه، بحجة استيراد سيارة من الخارج.

رافق اللاعب خلال التحقيقات المحامي أشرف عبد العزيز، محاميه، الذي أوضح تفاصيل الواقعة أمام جهات التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن اللاعب حرر شيكًا بقيمة 13 مليون جنيه لصالح رجل الأعمال على أن يكون مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل، مقابل استيراد سيارة. إلا أن المتهم لم يلتزم بالاتفاق ورفض إعادة الشيك أو إتمام الصفقة.

وكان محمد مجدي “أفشة” قد تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة التجمع الأول، اتهم خلاله المتهم، وهو صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة، بالنصب والاحتيال.