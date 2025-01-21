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ضبط 73 سلاح ناري و283 قضية مخدرات وتنفيذ 60.487 حكم قضائي متنوع

12:52 م الثلاثاء 21 يناير 2025

حملة أمنية - أرشيفية

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كتب- علاء عمران:
واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة في جميع مديريات الأمن، في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 73 قطعة سلاح ناري بحوزة 63 متهماً، وتنفيذ 60,487 حكم قضائي متنوع، وضبط 283 قضية مخدرات.

كما تم ضبط 15 متهماً هارباً، و15 متهماً في أعمال بلطجة، بالإضافة إلى ضبط 214 دراجة نارية مخالفة، و23,701 مخالفة مرورية متنوعة. وتم فحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستمر الحملات الأمنية.

حملات أمنية وزارة الداخلية البلطجة الأسلحة النارية
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