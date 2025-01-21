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خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 6 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم

12:10 م الثلاثاء 21 يناير 2025

ضبط دقيق مدعم

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كتب- علاء عمران:
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكثفة لضبط الجرائم التموينية.
وأسفرت الجهود عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، وخلال 24 ساعة تم ضبط نحو 6 أطنان من الدقيق الأبيض البلدي المدعم.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ويأتي ذلك في إطار استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأسعار أعلى من المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط دقيق الدقيق الأبيض البلدي التموين
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