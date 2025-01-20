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انتحل صفة موظف بشركة الكهرباء.. ضبط شخص لقيامه بالنصب على المواطنين بالقاهرة

02:09 م الإثنين 20 يناير 2025

ضبط تعبيرية

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كتب- علاء عمران:
تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة.
البداية كانت عندما تقدم سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث ببلاغ يفيد بأنه تعرض للنصب من شخص استولى منه على مبلغ مالي مقابل إنهاء إجراءات له بإحدى شركات الكهرباء.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة من تحديد مرتكب الواقعة، وهو عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم.
وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبطه، وبحوزته طبنجة صوت وعدد من الطلقات لذات العيار.
وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة وأقر بارتكابه واقعتين إضافيتين بنفس الأسلوب، حيث تم ضبط المبالغ المالية المستولى عليها بإرشاده.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخص انتحال صفة موظف بالكهرباء النصب على المواطنين
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