مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل مواطن خلال حملة أمنية بالمنيا

كتب- علاء عمران:

نفى مصدر أمني، صحة ما ورد بمقطع فيديو تم تداوله على عدد من المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعي والمتضمن إدعاء أحد الأشخاص استهداف الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ملوي بالمنيا لمواطن - دون وجه حق - مما أسفر عن مصرعه.

أكد المصدر أن حقيقة الواقعة تتمثل في أن المذكور ( شقي خطر– سبق اتهامه في عدد 13 قضية جنائية ومحكوم عليه بالسجن والسجن المؤبد في جنايات "إتجار بالمخدرات – خطف تحت تهديد السلاح – تصنيع أسلحة – سرقة مواد بترولية - إستعمال قوة – سرقة بالإكراه").

وتم استهدافه بتاريخ 31 ديسمبر الماضي في إطار إجراءات مقننة لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضده، وورود معلومات مؤكدة تشير إلى اتخاذه مسكنه مقراً للإتجار بالمواد المخدرة، حيث بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، وأسفر التعامل عن مصرعه وضبط بحوزته على (كمية من مخدرى "الحشيش ، الشابو" – بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الإدعاءات.

أوضح المصدر أن تداول الجماعة الإرهابية لمثل تلك المقاطع يأتي في إطار تزييف الحقائق وتبني إدعاءات العناصر الإجرامية لمحاولة تأليب الرأي العام بعد أن فقدت مصداقيتها.