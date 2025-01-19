حبس سائق اصطدم بسيارتين وأصاب شخصين في القاهرة

كتب- صابر المحلاوي:

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس سائق سيارة نقل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب تسببه في حادث تصادم أسفر عن إصابة شخصين بمنطقة مصر الجديدة.

البداية كانت مع تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم أن سائق السيارة النقل كان يسير عكس الاتجاه، مما أدى إلى اصطدامه بسيارتين وإصابة سيدة وشخص آخر.

تحركت أجهزة الأمن لفحص الواقعة، وتبين أن ما تم تداوله غير دقيق، حيث كشفت التحقيقات أن السائق اصطدم بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة قائدها، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية السائق وضبطه، واتخذت الإجراءات القانونية بحقه، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة حيال السيارة المستخدمة في الحادث.