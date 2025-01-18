"الجنس مقابل الإقامة".. قصة "ليلى" والرجل الخمسيني التي انتهت بجثة عارية

كتب- أحمد عادل

في شوارع منطقة المرج، كانت “ليلى”، سيدة في العقد الثالث من عمرها، تجوب الطرقات حاملة بين يديها علب المناديل الورقية، بعد أن انقلبت حياتها رأسًا على عقب إثر طلاقها، وجدت نفسها بلا مأوى، تكافح يوميًا للحصول على قوت يومها.

وفي يوم مشؤوم، توقف أمامها رجل اشترى منها بعض المناديل، وبدأ يسألها عن حالها وأسباب عملها كبائعة متجولة في الشارع، سردت "ليلي" قصتها وطلبت منه المساعدة في العثور على مكان للعيش به.

بدا الرجل متعاطفًا معها، وأخبرها بأنه يمكنه توفير غرفة صغيرة تبيت بها، رافقته ليلى إلى منزله آملة في مسكن يأويها من الشارع، لكن داخل الشقة انكشفت نوايا الرجل الحقيقية إذ عرض عليها الإقامة مقابل إقامة علاقة محرمة، مغريًا إياها بمبلغ مالي كبير.

تغيرت ملامح ليلى، وتبدلت أفكارها سريعًا وبينما كان الرجل يحاول إغراءها بالمال، طرأت على ذهنها فكرة التخلص منه والاستيلاء على المبلغ المالي ومحتويات الشقة، وبينما كان يتأهب لنيل مبتغاه جثت فوقه ولفت “إيشارب” حول عنقه، وأحكمت قبضتها عليه حتى لفظ أنفاسه الأخير.

وبعد أن تأكدت من وفاته، جمعت ما استطاعت من أموال ومتعلقات شخصية وهاتفه المحمول، ولاذت بالفرار من الشقة تاركة إياه جثة هامدة، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من القبض عليها.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من أحد الأهالي بمنطقة المرج يفيد بوجود رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، و بالدخول للشقة مصدر الرائحة عُثر على جثة رجل في العقد الخامس من عمره دون ملابس، وبإجراء التحريات الأولية تبين أن وراء الواقعة بائعة متجولة تدعى "ليلى"، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأحالتها النيابة العامة للمحاكمة الجنائية على خلفية قتل المجني عليه وسرقته، وقضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية بمعاقبة المتهمة بالسجن المؤبد.