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استجابة فورية من الداخلية لطلب استخراج بطاقة الرقم القومي لشخص من ذوي الهمم

11:49 ص الخميس 16 يناير 2025

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:
استجابت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، لالتماس أحد الأشخاص من ذوي الهمم، وقررت استخراج بطاقة الرقم القومي له في مقر سكنه بمحافظة الغربية.

وقد تابعت الأجهزة الأمنية ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تضمن النداء طلب مساعدته في استخراج بطاقة الرقم القومي الخاصة به، نظرًا لظروفه الخاصة.

وبناءً على ذلك، تم إعلام الشخص بالأوراق والمستندات المطلوبة، وتمت الإجراءات اللازمة لاستخراج بطاقة الرقم القومي وتسليمها له في مكان إقامته.

وزارة الداخلية بطاقة الرقم القومي الأشخاص من ذوي الهم
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