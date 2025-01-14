"جثة ملفوفة بالملح ورسالة تكشف المستور".. ماذا حدث داخل عقار 15 مايو؟

كتب- أحمد عادل:

شهدت مدينة 15 مايو واقعة غريبة بعد العثور على جثة طبيب مسن داخل مسكنه، مغطاة بكميات كبيرة من الملح.

البداية كانت مع تسرب رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية المستأجرة بأحد العقارات بمنطقة 15 مايو، حيث يقيم طبيب وزوجته "م. م." التونسية. أبلغ الأهالي مالك الوحدة السكنية، الذي حضر على الفور.

طرق المالك باب الشقة دون استجابة، ما دفعه إلى الدخول. بتفحص الشقة، عثر على جثة الطبيب ملقاة على سريره، مغطاة بـ"ملاية" وعليها كمية كبيرة من ملح الطعام. أما الزوجة التونسية، فلم يُعثر عليها.

بجوار السرير، وُجدت رسالة ورقية تبين أنها من الزوجة التونسية، ذكرت فيها أن الطبيب توفي وفاة طبيعية منذ شهر. وأضافت أنها لم تستطع العثور على أحد من أهله لدفنه، ولم تتمكن من التصرف بسبب وجودها غير القانوني في البلاد، ما دفعها إلى الهرب خشية افتضاح أمرها.

على الفور، أبلغ مالك الوحدة السكنية الأجهزة الأمنية بالعثور على جثة الطبيب مغطاة بالملح داخل مسكنه.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وأوضحت التحريات الأولية، من خلال شهادة شهود العيان، أن الشقة مستأجرة ويعيش فيها الطبيب وزوجته التونسية. لم يشهد الجيران أي خلافات بين الزوجين، لكنهم لاحظوا غياب الطبيب منذ فترة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.