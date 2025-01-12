خلاف على طريق يُشعل مشاجرة عائلية بالعصي والحجارة في الفيوم

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تفاصيل ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول استغاثة مواطن من التعدي على قطعة أرض مملوكة له بمركز أبشواي بمحافظة الفيوم.

تبين من الفحص وجود خلافات بين الشاكي (بالمعاش - مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي) وأبناء عمومته وأنجالهم (7 أشخاص - مقيمين بنفس المنطقة) بشأن إنشاء طريق يؤدي إلى قطعة أرض زراعية مملوكة لكل منهم. تطورت الخلافات إلى مشاجرة تبادل خلالها الطرفان التعدي بالسب، وإلقاء الحجارة، والضرب باستخدام العصي.

في 5 يناير الجاري، تمكنت الشرطة من ضبط المتهمين وبحوزتهم العصي المستخدمة في الواقعة. وبمواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات بسبب الخلافات المذكورة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم في إطار من الشرعية والقانون.