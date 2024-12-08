6 خطوات فقط.. طريقة تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي

كتب- أحمد أبو النجا:

يعد تغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي من الأمور التي يبحث عنها الكثيرون، سواء بهدف الحصول على الخدمات المرتبطة بالعنوان الجديد أو لتجنب فرض غرامات التأخير؛ حيث يُفرض على المواطنين الذين يتأخرون في تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أو تجديدها بعد مرور 3 أشهر من الموعد المحدد غرامات مالية.

وفي هذا التقرير، نستعرض الإجراءات والأوراق المطلوبة لتغيير محل الإقامة في بطاقة الرقم القومي لعام 2024.

1- شراء استمارة بطاقة جديدة من السجل المدني.

2- عقد تمليك العقار في حالة الملكية، بشرط أن يكون مسجلًا في الشهر العقاري.

3- عقد إيجار العقار إذا كان العقار مؤجرًا، ويشترط أن يكون موثقًا في الشهر العقاري وموقعًا من المؤجر.

4- إيصال مرافق حديث (كهرباء، غاز، مياه، أو هاتف أرضي) لإثبات الإقامة، على أن يكون الإيصال حديثًا.

5- إثبات صلة القرابة في حالة تغيير محل الإقامة إلى عنوان أحد الأقارب حتى الدرجة الرابعة، ويشمل ذلك تقديم شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي للقريب.

6- صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج وعقد الزواج إذا كانت الزوجة ترغب في تغيير عنوان إقامتها إلى عنوان زوجها.

خطوات تغيير محل الإقامة:-

- ملء جميع البيانات المطلوبة في استمارة البطاقة بدقة، بما في ذلك العنوان الجديد.

- إرفاق المستندات المطلوبة مع الاستمارة، والتأكد من صحة البيانات.

- تقديم الاستمارة والمستندات للسجل المدني.

- الانتظار لحين مراجعة البيانات والموافقة عليها، وبعد ذلك يتم إصدار بطاقة الرقم القومي الجديدة مع العنوان المحدث.

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي لأول مرة:-

- شراء استمارة بطاقة الرقم القومي من مكاتب الأحوال المدنية.

- تقديم المستندات التي تثبت الشخصية، مثل شهادة الميلاد.

- إثبات محل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية.

- حضور ضامن من الدرجة الرابعة من الأقارب.

- في حال كانت بطاقة الرقم القومي للطلاب، يجب ختم استمارة بطاقة الرقم القومي من شؤون الطلبة بالمدرسة قبل تقديمها لمكاتب الأحوال المدنية.

إجراءات استخراج البطاقة:-

- ملء بيانات استمارة الرقم القومى وتوثيقها من الجهة التابع لها المواطن (سواء طالب أو موظف).

- تقديم الطلب مع المستندات المطلوبة للموظف المختص.

- بعد ختم الاستمارة والتصوير، يتم استلام الخدمة في فترة قصيرة.

المستندات المطلوبة لتجديد البطاقة:-

- صورة من وثيقة الزواج أو الطلاق.

- صورة من بطاقة الرقم القومي المنتهية.

- صورة من شهادة الميلاد.

- عقد إيجار أو تمليك لمحل السكن.

- إيصال مرافق (مياه أو غاز أو كهرباء) لمحل السكن.