لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضبط 12 طن دقيق أبيض بلدي مدعم

01:18 م السبت 07 ديسمبر 2024

ضبط دقيق مدعم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط حوالي 12 طن دقيق أبيض بلدي مدعم خلال 24 ساعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط دقيق التموين الجرائم التموينية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أسفرت عن إصابات.. كشف ملابسات فيديو مشاجرة بالخرطوش في حلوان

إعلان

إعلان